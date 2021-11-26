Ахметов отреагировал на заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Ринат Ахметов Фото из открытых источников

Он назвал слова президента сплошной ложью

Бизнесмен Ринат Ахметов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в государственный переворот, отметив, что это сплошная ложь. Слова предпринимателя передала пресс-секретарь Анна Терехова изданию "Интерфакс-Украина".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной - независимая, демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.

Кроме того, он пообещал и в дальнейшем защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину и свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, во время сегодняшнего пресс-марафона в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве Владимир Зеленский сказал, что имеет сведения о госперевороте, который планируется на 1 декабря. По его словам, к подготовке переворота якобы привлекли Рината Ахметова и даже есть аудиозапись, в которой представители из Украины обсуждают с представителями России участие Ахметова в государственном перевороте.