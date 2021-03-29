Агентство "Рейтерс" раскритиковало украинских силовиков за рейд по офису партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

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Агентство "Рейтерс" охарактеризовало действия силовиков как "налет", рассказывая о том, что 18 марта правоохранительные органы Украины совершили обыск в офисе движения, возглавляемого Виктором Медведчуком, по подозрению в причастности его членов к действиям, которые привели к аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В заявлении прокуратуры говорится, что члены "Украинского выбора" "способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти".

Однако представители движения опубликовали документы, доказывающие, что заявления прокуратуры не соответствуют действительности. В частности, в них указывается, что еще в марте 2014 года крымские участники движения "Украинский выбор" заявили что не разделяют целей и задач движения, выступающего за территориальную целостность Украины, и прекращают деятельность движения в Крыму. 7 мая 2014 года все отделения "Украинского выбора" на территории полуострова были ликвидированы.

Хотя формально обыск связан с деятельностью общественного движения "Украинский выбор", но руководству ОГП достоверно известно, что офиса "Украинского выбора" в этом здании как такового нет, однако в нем находятся приемные народных депутатов и офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В феврале правительство ввело санкции в отношении Медведчука, который является видным лидером именно этой партии, имеющей вторую по численности фракцию в парламенте и по уровню поддержки согласно соцопросам занимающую первое место серди украинских политсил.