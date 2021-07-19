Афганистан провел переговоры с "Талибаном"

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Стороны договорились в частности защищать гражданскую инфраструктуру страны

Власти Афганистана и движение "Талибан" завершили двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает Tolo News.

В совместном заявлении говорится о том, что стороны будут искать общий язык, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась.

Однако в заявлении о деэскалации насилия и прекращении огня не упоминалось.

Также стороны договорились защищать гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать человеческие жертвы и сотрудничать в гуманитарной сфере.

Кроме того, обе стороны поблагодарили Катара за организацию переговоров.

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Ранее сообщалось, что более 300 афганских военных перешли на территорию Таджикистана из провинции Бадахшан на фоне захвата талибами новых территорий на севере Афганистана.