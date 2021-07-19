Афганистан провел переговоры с "Талибаном"
Стороны договорились в частности защищать гражданскую инфраструктуру страны
Власти Афганистана и движение "Талибан" завершили двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает Tolo News.
В совместном заявлении говорится о том, что стороны будут искать общий язык, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась.
Однако в заявлении о деэскалации насилия и прекращении огня не упоминалось.
Также стороны договорились защищать гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать человеческие жертвы и сотрудничать в гуманитарной сфере.
Кроме того, обе стороны поблагодарили Катара за организацию переговоров.
Ранее сообщалось, что более 300 афганских военных перешли на территорию Таджикистана из провинции Бадахшан на фоне захвата талибами новых территорий на севере Афганистана.