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Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука, - Кузьмин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост", - написал Кузьмин.

Напомним, 13 мая Виктора Медведчука отправили под домашний арест до 9 июля.

11 мая в доме у оппозиционного политика прошли обыски по делу о госизмене, связанной с якобы передачей секретных сведений о диспозиции украинских войск и газовых месторождениях в Крыму. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, политику инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой.

"Главным и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции - это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!", - заявили в ОПЗЖ.

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