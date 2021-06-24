Адвокаты: Обыски в приемной Медведчука произошли по личному поручению Венедиктовой

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Обыск в приемной председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" народного депутата Виктора Медведчука был организован исключительно на основании ходатайства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом журналистам заявили адвокаты Дмитрий Лойфман и Юрий Татьков.

"Учитывая, что по этому делу уже раньше проводился обыск, и генпрокурор повторно, точно зная, что это приемная народного депутата, пытается ввести в заблуждение следственного судью, приплетает фамилии мне неизвестных людей, что у них там есть рабочий кабинет. И на этом основании следственный судья дает проводить обыск. А генпрокурору было известно, что там находится приемная народного депутата. Как по мне, это свидетельствует про попытки создать доказательства искусственным путем", - заявил адвокат.

Это сделано, потому что настоящих доказательств у правоохранителей просто нет.

"Генеральный прокурор внесла в Печерский районный суд ходатайство, которое было составлено с ошибками Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ошибками. Именно законодательно. И следственный судья, как к нему прокурор обратился, так и выдала. Но на основании данного решения даже у следователя не было полномочий заходить в приемную народного депутата. Это очень смешно, когда сам генпрокурор обращается в суд с ходатайством, в котором ошибки с нарушением УПК, получает соответствующее решение, с которым ничего делать нельзя. Только постоять возле дверей", - сообщил второй правозащитник.

Напомним, сегодня, 24 июня 2021 года с самого утра прокуроры и следователи СБУ и ГБР проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали еще и к маме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, А также его родственников проводятся обыски у помощников народных депутатов.

Напомним, в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний назвал обыски террором и местью со стороны действующей власти.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что обыски у мамы Оксаны Марченко-это очередной акт преступления власти против Виктора Медведчука.