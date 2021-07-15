Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время судебного заседания 8.07.21 112ua.tv

Адвокаты народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявила адвокат Лариса Чередниченко.

Лариса Чередниченко отметила, что 9 июля после объявления следственным судьей своего решения о продлении срока действия меры пресечения в отношении Виктора Медведчука подзащитный и адвокаты заявили, что будет подана апелляционная жалоба на это решение. Она отметила, что, по закону, было 5 дней, чтобы сформулировать свои доводы и обосновать их.

"Вчера апелляционная жалоба на решение следственного судьи Вовка была подана в Апелляционный суд", - сообщила Лариса Чередниченко.

Адвокат пояснила, что стало поводом для подачи такого заявления.

"Закон устанавливает определенные критерии для того, чтобы решение следственного судьи было законным. Эта законность решения, обоснованность решения и его мотивированность. Сторона защиты и в ходе судебного заседания, и из содержания полного текста судебного решения увидела, что были нарушены все критерии - и законность, и обоснованность, и мотивированность. Поэтому мы и сформулировали наши доводы о нарушении всех этих критериев", - сказала Лариса Чередниченко.

Адвокат отметила, что речь идет о нарушении следственным судьей процедуры рассмотрения вопроса, нарушении критериев мотивировки.

"Если доводы судьи и его логика ясны и понятны, то и решение законно, ясно и понятно, но если доводы и логика следственного судьи защите не понятны, то нам остается только констатировать, что следственный судья принял решение, не основываясь на тех материалах, которые ему предоставила сторона обвинения, а материалы защиты следственный судья вообще почему-то проигнорировал", - сказала адвокат.

Напомним, 9 июля Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.