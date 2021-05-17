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Адвокат: Уголовное производство в отношении Медведчука - неконкретное, аморфное и неструктурированное

Игорь Серков Фото из открытых источников

Уголовное производство в отношении Виктора Медведчука - неконкретное, аморфное и неструктурированное. Об этом заявил адвокат Игорь Серков, передает NewsOne.

"Буквально еще несколько слов об уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука. Я уже говорил ранее, что подозрение Медведчуку выписано архи плохо!

Неконкретное, аморфное, неструктурированное, размытое без четких временных рамок, без привязки к месту якобы вступления в сговор с кем-то и передачи кому то там якобы секретной  информации, без фамилий лиц с которыми Медведчук якобы действовал совместно и заодно по мнению следствия и так далее. Состав преступления, предусмотренный статьей 111 УК Украины (Государственная измена) предусматривает четкий порядок противоправных действий с конкретными датами, временем, местом, лицами, наступившими вредными последствиями для государства и так далее. Но в оглашенном в суде подозрении Виктору Медведчуку это все напрочь отсутствует!

Более того в тексте подозрения написана откровенная чушь о том, что вина Медведчука состоит так же и в том, что он не согласен с политическим курсом власти. Ну разве можно вменять в вину гражданину то, что он не согласен с политическим курсом власти?! Ну это же откровенный маразм!

К чему я это все пишу?!

Да к тому, что как генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова могла подписать такое подозрение?! Ей же кто-то из ее подчиненных, заранее корректировавший сей процессуальный документ дал на подпись! 

Ощущается не то что острая  нехватка профессиональных кадров в сегодняшней Украинской прокуратуре, ощущается полная неспособность Офиса Генерального прокурора выполнять возложенные на него задачи и функции!", - убежден он.

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