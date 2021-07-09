Адвокат Медведчука рассказал о нарушениях в ходе судебного процесса над политиком: Все решения были согласованы заранее

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 9.07.21 112ua.tv

В ходе судебного процесса над главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком зафиксированы нарушения - все решения суда были согласованы заранее. Об этом по окончанию судебного заседания рассказал адвокат политика Богдан Коваль, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Все видели вчерашнее поведение следователя судьи, и вчерашнее, и позавчерашнее. Мы видели, в каких темпах продолжался срок досудебного расследования без вызова стороны защиты, мы видели, насколько судья пытался как можно быстрее рассмотреть ходатайство стороны обвинения, не реагировал на наши обоснованные ходатайства, не удовлетворял их, мы видели, как рассматривались отводы. Отвод секретаря рассмотрели секунд за сорок. Судья вышел в совещательную комнату, достал неизвестно откуда решения постановление об отказе в отводе, и вернулся.

Вы видели, как суд отказывал нам даже в обеденном перерыве. Мы просто вчера 12 часов, по сути, непрерывно слушались. Судья указывает, что он оказывал нам перерывы, но эти перерывы были технические, они были связаны с тем, что мы знакомились с документами стороны обвинения. Вчера 12 часов непрерывной работы и необоснованного отказа в наших ходатайствах. Нам не предоставили возможности допросить свидетелей стороны защиты, нам отказали в других ходатайствах...Тоже важно, судья не исследовал также материалы дела в суды, потому что судья пытался как можно скорее принять противоправное решение, которое, мы считаем, было уже заранее согласовано. Неизвестно с кем, но оно было согласовано", - отметил адвокат.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста главе Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.