Адвокат Медведчука из Германии: Прекращение преследования Медведчука покажет, что Украина разделяет европейские правовые ценности

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Прекращение преследования главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука покажет, что Украина разделяет европейские правовые ценности. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявил адвокат оппозиционного политика Бертран Мельмендье.

"Вы знаете, что корни буквы закона и европейских прав начинаются еще в 18 веке. И потом мы видели триста лет развития, каким образом все это происходило, и впоследствии и конвенция по правам человека, которая была принята после Второй Мировой войны. И если Украина хочет стать частью этой семьи, она должна разделять эти европейские ценности, к которым стремится. Вот почему мы должны поддерживать и всячески помогать Украине на этом пути, если она действительно к этому стремится. И именно дело Медведчука является тем же примером, где мы можем поддерживать и помочь Украине в этом", - сказал он.

Отметим, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.