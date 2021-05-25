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Адвокат Игорь Лапин уверен, что санкции против Медведчука будут отменены европейскими судами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"
Решение СНБО по поводу санкций в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будут отменены европейскими судами, потому что механизм санкций не может применяться против собственных граждан, и, впоследствии, моральный ущерб придется возмещать украинским налогоплательщикам.
 
Об этом в эфире "5 канала" сказал адвокат, бывший народный депутат Украины Игорь Лапин, передает "Взгляд".

Эксперт отметил, что обвинения СНБО в адрес Виктора Медведчука не имеют юридической силы.

"На сегодняшний день СНБО заменило собой и следствие, и все остальное. Потому что механизм санкций может использоваться для иностранцев и иностранных компаний, а не собственных граждан. Если мы говорим о том, что СНБО ставит в вину Медведчуку финансирование терроризма, то я не вижу уголовного дела о финансировании терроризма, его нет", – отметил Лапин.

Адвокат подчеркнул, что СНБО не имеет права вершить правосудие в Украине. Также он убежден, что все решения СНБО будут отменены в европейских судах, а гражданам Украины, как налогоплательщикам, еще придется заплатить моральную компенсацию за действия нынешней власти.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.

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