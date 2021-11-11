Адвокат: Европейские юристы донесут до руководства своих стран, что в Украине творится беззаконие

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Представители европейских стран и европейские юристы донесут до руководства своих стран, что в Украине творится беззаконие. Такую уверенность выразил адвокат председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев в ходе пресс-конференции.

"Еще раз хочу поприветствовать всех присутствующих, в нашем деле, откровенно сказать, мы столкнулись с таким прессингом со стороны власти, со стороны правоохранительных органов, со стороны Службы безопасности Украины, со стороны прокуратуры Украины, со стороны ДБР Украины, что, наверное, в этой стране у нас осталось две надежды. Это первая надежда - на ваших коллег-журналистов, которые смогут довести нашу позицию до как можно более широкого круга населения нашей страны. И вторая надежда – это все-таки на представителей европейских стран, Европейского союза, европейских юристов, которые смогут донести нашу позицию до руководства своих стран, до своего населения о том, что происходит сегодня в нашей стране", - подчеркнул правозащитник.

Он также добавил: "Сегодня, откровенно, в нашей стране устанавливается режим, при котором не будет слова для альтернативных мнений, не будет слова для позиции, устанавливается единая, диктатурой назвать все это, конечно, сложно на сегодняшний момент, но устанавливается монополия властная".

По словам адвоката, у нынешней украинской власти в руках сконцентрировано все три ветви власти: судебная, законодательная и исполнительная.

"Сегодня в руках президента Зеленского сконцентрировано все три власти, и судебная, и исполнительная, и законодательная. Как он эту власть свою широкую использует, мы все это видим на примере дела в отношении нашего подзащитного, лидера оппозиции Украины Виктора Владимировича Медведчука.

Это все дело базируется в основном на доказательствах, полученных, мало того, что незаконным путем, мы вообще на сегодняшний момент не знаем, откуда они получили эти доказательства", - указал правозащитник.

Напомним, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.