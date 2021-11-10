11 ноября в 10:00 в "Интерфаксе" состоится пресс-конференция ведущего немецкого адвоката Бертрана Мальменьдье о присоединении к команде защиты Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

В четверг, 11 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука".

В пресс-конференции примут участие:

- доктор юридических наук Бертран Мальменьдье (Берлин, Германия). Доктор Мальмендье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После продолжительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права Свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное адвокатское бюро.

- адвокаты Лариса Чередниченко, Камиль Кирпичев, Дмитрий Лойфман.

Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина".

В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Дополнительная информация по телефону: 096 777 90 90.