За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировали три случая укусов змей

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Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали три случая укусов змей. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что в лечебные учреждения с диагнозом укус змеи попали три человека, среди них один ребенок. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что в 14:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Перемишлянскую центральную районную больницу госпитализировали женщину 1987 года рождения, с диагнозом – укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая-жительница г. Львов.

Впоследствии, в 17:48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу в приемное отделение поступила девушка, 2008 года рождения, с диагнозом – укус змеи в левую голень. Потерпевшая-жительница с. Свидник Сходницкой поселковой территориальной общины.

В этот же день в 20:00 также поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу в приемное отделение поступила женщина 1970 года рождения, с диагнозом – укус змеи в правую пятку. Потерпевшая-жительница с. Карпатское Боринской поселковой территориальной общины Самборского района.

В свою очередь, главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь на природу.

Подчеркивается, что при встрече з пресмыкающимся – нужно не паниковать, не приближаться и не делать резких движений.

У них плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

В ГСЧС призвали быть внимательными в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес и отправляясь в лес надевать высокое, плотное обувь, которая змея не прокусить.