За праздники во Львовской области меняют график работы центров вакцинации
Прививки будут делать только в субботу, 19 июня
В эти выходные, учитывая праздники центры вакцинации населения будут работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской ОГА.
"В связи с профессиональным праздником медицинских работников и днем Святой Троицы график работы центров вакцинации населения на эти выходные меняется. Следовательно, во Львовской области будет функционировать 6 центров: во Львове, Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде и Новояворовске", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, прививки от COVID-19 будут делать 19 июня в таких городах:
- Львов - ЛКП "Культурно-образовательный центр им. А. Довженко" (Сихів) (г.Львов, проспект Красной Калины, 81) с 10.00 до 15.00
- Дрогобыч - Дрогобычский районный народный дом (г. Дрогобыч, ул. 22 января, 28) с 09.00 до 17.00
- Трускавец - Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая МЛ" (г. Трускавец, ул. Данилишиных, 62) с 09.00 до 15.00
- Стрый - Стрыйская ОШ №5 им. В. Стасюка (г. Стрый, ул. Шевченко, 18), спортзал с 10.00 до 16.00
- Червоноград - ЦПМСД г. Червонограда (г. Червоноград, ул. Ивасюка,8) с 08.30 до 15.00
- Новояворовск - Дворец культуры "Кристалл", м. Новояворівськ, вул. Шевченко, 1 с 10:00 до 15:00
Напомним, на этой неделе из-за праздников и длинных выходных вакцинацию в МВЦ в Киеве перенесли на четверг и пятницу, 17 и 18 июня.