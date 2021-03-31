Все из-за ревности: Убийцей студентки во Львове оказался ее парень

Убийцей оказался парень погибшей Национальная полиция Львовской области

Пара встречалась около двух лет

Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки, им оказался парень погибшей, который признался, что совершил преступление из ревности. Об этом рассказал руководитель Львовского районного управления полиции Павел Гарасим в комментарии "Укринформ".

"Это на почве ревности, бытовых проблем возник такой конфликт. Далее ему уже трудно объяснить свои действия", - заявил Гарасим.

Правоохранитель добавил, что по словам подозреваемого, тот окончил колледж компьютерных технологий, но пока нигде не работал, занимался программированием.

Известно, что пара встречалась около двух лет и снимала посуточно квартиры для встреч. В той, где произошло убийство, парень и девушка находились одни сутки и продлили аренду на вторые.

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Как отмечается, орудием убийства стал нож из квартиры. Им подозреваемый нанес 9 ножевых ранений в грудную клетку девушки. После чего парень сбежал через окно. Через несколько часов тело убитой студентки нашла владелица квартиры, которая и обратилась в полицию.

Также в полиции рассказали, что пока услышали лишь сторону обвиняемого, в дальнейшем будут общаться с родственниками и подругами погибшей, чтобы выяснить все обстоятельства.

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Напомним, накануне в одной из квартир Львова нашли убитой 19-летнюю студентку Дарью Косенок, которая исчезла в понедельник, 29 марта.