Возле Львова на одном из предприятий грузовик переехал пешехода
Пострадавший скончался в больнице
На территории одного из отделений "Новой почты" Львовского района грузовик совершил наезд на пешехода, который впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
Согласно сообщению, инцидент случился в понедельник, 8 февраля, в 10.40 на территории одного из предприятий в селе Мурованое Львовского района.
Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "МАН", 52-летний житель Самборского района, совершил наезд на пешехода, жителя Дублян в возрасте 61 год. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
По информации Zaxid.Net, трагедия случилась на территории отделения "Новой почты" в Мурованом. Пока неизвестно, погибший был работником или посетителем предприятия.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, недавно на территории Николаевского речного порта сотрудник ГП АСК "УКРРЕЧФЛОТ", управляя погрузчиком, совершил наезд на работницу организации, в результате чего женщина погибла на месте.