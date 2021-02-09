Возле Львова на одном из предприятий грузовик переехал пешехода

Пострадавший скончался в больнице

На территории одного из отделений "Новой почты" Львовского района грузовик совершил наезд на пешехода, который впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, инцидент случился в понедельник, 8 февраля, в 10.40 на территории одного из предприятий в селе Мурованое Львовского района.

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "МАН", 52-летний житель Самборского района, совершил наезд на пешехода, жителя Дублян в возрасте 61 год. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

По информации Zaxid.Net, трагедия случилась на территории отделения "Новой почты" в Мурованом. Пока неизвестно, погибший был работником или посетителем предприятия.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, недавно на территории Николаевского речного порта сотрудник ГП АСК "УКРРЕЧФЛОТ", управляя погрузчиком, совершил наезд на работницу организации, в результате чего женщина погибла на месте.