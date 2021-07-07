Во Львовской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции среди посетителей ресторана
Состояние больных оценивают как средней тяжести
В Жовковском районе после отдыха в одном из ресторанов отравились и попали в больницу 17 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает в Facebook глава областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.
"06 - 07.07.2021 г. в ГУ "Львовский областной центр по контролю и профилактике болезней министерства здравоохранения Украины" поступили срочные сообщения о госпитализации 17-ти человек в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" с диагнозом пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция, из них 6-ро детей", - говорится в сообщении.
Известно, что больные жаловались на повышение температуры тела до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и диарею, боли в животе.
Как отмечается, все больные 4 июля были на праздновании в одном из заведений питания пгт Куликов Жовковского района Львовской области. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства инфицирования, продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Напомним, недавно в больницы Винницы попали 17 человек, которые праздновали выпускной в ресторане в селе Майдан недалеко от областного центра.