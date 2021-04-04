Во Львовской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, есть пострадавший

Мужчина получил ранение нижней челюсти, почти оторвало кисть левой руки, а также осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра

Во Львовской области взорвался боеприпас времен Второй мировой войны. В результате инцидента мужчину госпитализировали с множественными ранениями. Об этом сообщает "Львовский портал" .

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Конотопы Червоноградского района. Местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны и во время чего и произошел взрыв. Вследствие этого, мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

Полиция начала следствие по данному факту происшествия, а также изъяла 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее в Житомире местный житель пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования он врезался в припаркованный автомобиль, а позже получил травмы в результате взрыва гранаты, которую держал в руках и хотел бросить в полицейских.