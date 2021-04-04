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Во Львовской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, есть пострадавший

Взрывотехники проверяют объект на наличие опасных устройств Фото из открытых источников

Мужчина получил ранение нижней челюсти, почти оторвало кисть левой руки, а также осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра

Во Львовской области взорвался боеприпас времен Второй мировой войны. В результате инцидента мужчину госпитализировали с множественными ранениями. Об этом сообщает "Львовский портал".

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Конотопы Червоноградского района. Местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны и во время чего и произошел взрыв. Вследствие этого, мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

Полиция начала следствие по данному факту происшествия, а также изъяла 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам времен Второй мировой войны.

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Напомним, ранее в Житомире местный житель пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования он врезался в припаркованный автомобиль, а позже получил травмы в результате взрыва гранаты, которую держал в руках и хотел бросить в полицейских.

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