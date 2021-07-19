Во Львовской области в тройном ДТП погиб один ребенок, еще два в больнице

В больницу также госпитализированы двое взрослых

Во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента один ребенок погиб, еще двое травмированы, в больницу госпитализированы двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба областной полиция.

Согласно сообщению, сегодня, 19 июля, около 17:30 поступило сообщение, что на дороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех авто.

Предварительно установлено, что водитель Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с грузовиком DAF, после чего тот выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым Daewoo.

Из-за столкновения 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте. Еще двое мальчиков 4 и 12 лет, а также двое взрослых в больнице, диагнозы уточняются.

Водителя Audi задержали, решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

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Напомним, 18 июля дорожно-транспортном происшествии на Волыни погибли три, из них 1 ребенок (2017 г. р.) и пострадали девять, из них 6 детей (2011-2019 г. р.) человек.