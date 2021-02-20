Во Львовской области в результате взрыва гранаты погибли два человека

Еще один человек получил осколочные ранения

В Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области в Фейсбук.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило правоохранителям сегодня, 20 февраля, в 19:05. На месте происшествия было установлено, что в результате взрыва погибли двое местных жителей в возрасте 37 и 40 лет. Также одна женщина получила телесные повреждения, из-за чего ее госпитализировали.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук, трагедия произошла во время того, как мужчина и женщина пришли на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал ручную гранату, которая взорвалась у него в руках. В результате этого оба мужчины погибли на месте. Женщина получила множественные осколочные ранения.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Сейчас устанавливаются личность травмированной женщины и все обстоятельства происшествия.

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Напомним, не так давно в Ровно к автомобилю, который был припаркован возле одной из многоэтажек, подвесили гранату. Правоохранители рассматривают этот случай как угрозу убийством, поскольку владельцем машины оказался полицейский.