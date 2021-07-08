Во Львовской области увеличилась стоимость проезда в пригородных маршрутках

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Постепенное подорожание проезда продолжается из-за негативного влияния карантинных ограничений

На пригородные и междугородние автобусные маршруты во Львовской области в очередной раз подняли стоимость проезда. Об этом сообщает Zaxid.net.

Как отмечается, минимальная стоимость поездки (одна остановка) выросла с 10 до 12 грн. В целом за месяц тарифы выросли в пределах 30% практически во всех направлениях – самборском, николаевском, радеховском, каменка-бугском, бродовском.

По словам руководителя концерна "Экопастранс" Игоря Самардака, постепенное подорожание проезда продолжается из-за негативного влияния карантинных ограничений.

В свою очередь, начальник управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий пояснил, что областные государственные администрации уже несколько лет не влияют на образование тарифов перевозчиками и фактически не вмешиваются в этот процесс. Реагировать на нарушения должен Антимонопольный комитет.

"Выросла доля жалоб, связанных с ценообразованием. Единственное, что мы можем просить перевозчиков – заблаговременно уведомлять общины, глав ОТГ, старост, размещать информацию в транспортных средствах", – говорит Рудницкий.

Согласно меморандума с ЛОГА, областные перевозчики осуществляют бесплатную перевозку отдельных категорий льготников – участников боевых действий, бойцов-добровольцев АТО, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших, а также лиц с инвалидностью 1-й группы по зрению с сопровождающим лицом.

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Напомним, в мае исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах до 10 гривен.