Во Львовской области у трех человек обнаружили заражение COVID-штаммом "Дельта"

Украинская правда

Больные в пределах инкубационного периода находились в Британии и России

Во Львовской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко в своем Facebook.

"Во Львовской области подтверждено три случая заболевания коронавирусом, вызванные "Дельта"-штаммом (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2). Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1)", - отметила врач.

По словам Иванченко, все пациенты проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой, однако она советует не испытывать судьбу и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, на днях сообщалось, что в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.