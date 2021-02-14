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Во Львовской области с обморожением госпитализировали трех человек, один мужчина умер

Фото из открытых источников

Пострадавший скончался в реанимации

Во Львовской области за прошедшие сутки, 13 февраля, три человека попали из диагнозом переохлаждение. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Фейсбук.

Отмечается, что один из потерпевших 1951 года рождения, который попал в Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии, скончался в реанимационном отделении. В то же время в Новояричевскую больницу доставили двух жителей села Великоселки 1993 и 1962 годов рождения с обморожениями пальцев рук второй-четвертой степени.

Напомним, недавно в Киеве гражданина Индии, который работал дворником, нашли мертвым в заброшенном микроавтобусе. Мужчина жил в подвале, который впоследствии оказался закрытым, поэтому он не смог туда попасть.

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Ранее сообщалось, что во Львове правоохранители устанавливали обстоятельства смерти 53-летнего жителя города, который пришел в церковь и умер не дождавшись медиков. Мужчине внезапно стало плохо и он умер на лавочке.

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