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Во Львовской области псевдопастора будут судить по подозрению в изнасиловании детей

Роман Московченко Фото из соцсетей

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении экс-руководителя одного из незарегистрированных христианских обществ из-за развращения и изнасилование несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Отмечается, что обвиняемым является львовянин Роман Московченко. Он был главой официально не зарегистрированного Молодежно-христианского общества "Дети Христа". Против него открыто 11 уголовных производств по 147 эпизодам из-за половых преступлений, совершенных и в 2005 году в отношении шести девушек в возрасте от 11 до 14 лет.

Мужчину подозревают в развращении, изнасиловании и сексуальном контакте с несовершеннолетними. В частности, о преступлениях рассказали шестеро потерпевших, которые тогда были детьми.

Как рассказали в прокуратуре Львовской области, во время расследования проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила вменяемость мужчины. Сам он не признает своей вины.

Адвокат Московченко заявила, что сроки давности инкриминируемых преступлений истекли и она настаивает на повторной экспертизе, поскольку ее подзащитный имеет серьезные расстройства. Также она добавила, что во время расследования подозреваемый неоднократно пытался совершить самоубийство. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Киеве разоблачили педофила, который насиловал детей и снимал все себе на телефон. Мужчина совершил сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними мальчиками, сняв все на камеру.

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