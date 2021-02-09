Во Львовской области примерзла ко льду стая лебедей. Фото

Двух из 15 птиц передали волонтерам зоозащиты, поскольку они очень ослабли

Во Львовской области из-за ухудшения погодных условий на реке Западный Буг ко льду примерзла стая птиц. Об этом сообщает пресс-служба Сокальского РС ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Согласно сообщению, вчера, 8 февраля, дважды поступала информация о том, что в городе Сокаль по ул. Солнечной и ул. Б. Хмельницкого на реке Западный Буг примерзли лебеди и не могут самостоятельно выбраться.

Прибыв к месту инцидента, спасатели выяснили, что на льду примерзло около 15 лебедей. Чтобы добраться до птиц, они с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и начали пробивать к птицам дорогу.

Лебедей освободили от ледовой ловушки и выпустили на воду, а двух, которые очень долго находились на льду и не были в состоянии самостоятельно передвигаться, передали волонтерам зоозащиты.

Напомним, ранее в Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" зафиксировали появление нового вида редкой птицы – синьги. Эта птица семейства утковых в Украине имеет статус редкого залетного вида.