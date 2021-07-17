Во Львовской области подросток устроил смертельное ДТП: два человека погибли

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Двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2105 - 2004 и 2000 года рождения погибли

Сегодня, 17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Дорожно-транспортное происшествие (произошла - ред.)17 июля, около 02:55 час на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь" возле с. Підберізці Львовского района", - говорится в сообщении.

Известно, что 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2105 - 2004 и 2000 года рождения погибли на месте происшествия, а водителя легковушки были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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