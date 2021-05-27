Во Львовской области незаконно удерживали людей в "реабилитационных центрах"

В учреждении применяли к пациентам психологическое и физическое насилие

Во Львовской области разоблачили двух организаторов и семерых участников преступной группы, которые создали незаконную схему обогащения через так называемые реабилитационные центры. Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Согласно сообщению, в ноябре 2020 года 38-летний житель Львова и 36-летний житель Ивано-Франковска организовали деятельность псевдореабилитационных центров на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, в которых под видом оказания платных медицинских услуг по лечению от алко- и наркозависимости незаконно удерживали зависимых людей.

Кроме того, организаторы привлекли в состав преступной группы еще семерых участников, которые осуществляли круглосуточный надзор за "пациентами", обеспечивали соблюдение установленных правил поведения с применением психологического или физического насилия, ограничивали возможность свободного передвижения и общения с родственниками. Кроме того, злоумышленники вводили в заблуждение родственников пациентов, сообщая им недостоверные данные относительно методики и продолжительности лечения. Стоимость пребывания в заведении составляла около 8 тысяч гривен в месяц за одного человека.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Напомним, ранее в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом прекратили деятельность подпольного реабилитационного центра, где незаконно удерживали людей и подвергали их пыткам. Более того, большинство удерживаемых лиц не имели никаких зависимостей.