Во Львовской области начали дежурить медицинские вертолеты МВД

Вертолет ЕС-145 с медицинским модулем будет экстренно помогать населению шести западных областей

Сегодня, 3 апреля, во Львовской области начала дежурить бригада Авиационной системы Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня во Львовской области в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

К слову, это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией Airbus Helicopters.

Новости по теме: В Минздраве зафиксировали исторический максимум звонков в скорую

Напомним, в феврале в Ровненской области фельдшеру пришлось более 2 км нести пациента на спине, поскольку из-за сильных заносов карета "скорой" помощи не могла проехать к месту вызова.