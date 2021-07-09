Девочкам провели все необходимые процедуры, поэтому они были в реанимации всего несколько дней. Затем детей перевели под наблюдение врачей в педиатрическое отделение.

Какие именно ядовитые грибы съели девочки, пока неизвестно. Однако медики подозревают, что это были ненастоящие опята.

Пациентку из Винников в начале июля выписали из больницы домой, а девочка с района до сих пор находится в педиатрическом отделении. Однако врачи отмечают, что с ребенком все в порядке и ее также вскоре выпишут из больницы.

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Напомним, 7 июля, в поселке Сходница Львовской области змея укусила 9-летнего мальчика из села Бобрка. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Сейчас состояние ребенка-тяжелое.