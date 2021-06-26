Во Львовской области девушка-подросток попала в больницу из-за укуса змеи

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Состояние девочки оценивают как средней тяжести

В Стрыйском районе 15-летняя девушка попала в реанимацию после того, как ее в ногу укусила змея. Об этом сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"25 июня, 15:30 ч. в с. Верхнячка (Козивская ТГ) Стрыйского района, местную жительницу 2006 года рождения (ребенок), в стопу правой ноги укусила змея", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы.

Напомним, ранее на этой неделе во Львовской области два человека пострадали в результате укуса змеи, обоих доставили в медицинские учреждения.