Во Львовской области девушка-подросток попала в больницу из-за укуса змеи
Состояние девочки оценивают как средней тяжести
В Стрыйском районе 15-летняя девушка попала в реанимацию после того, как ее в ногу укусила змея. Об этом сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"25 июня, 15:30 ч. в с. Верхнячка (Козивская ТГ) Стрыйского района, местную жительницу 2006 года рождения (ребенок), в стопу правой ноги укусила змея", - говорится в сообщении.
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Известно, что пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы.
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Напомним, ранее на этой неделе во Львовской области два человека пострадали в результате укуса змеи, обоих доставили в медицинские учреждения.