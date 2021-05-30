Во Львовской области авто въехало в дом, есть пострадавшие

Водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести

Во Львовской области автомобиль въехал в дом, в результате чего пострадали четверо людей . Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации .

По данным департамента, авария произошла около 23:40 29 мая на улице Галицкой.

"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Причины ДТП в данный момент выясняются.

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Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека.