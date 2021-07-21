Из аэропорта Львова массово эвакуируют людей: Правоохранители ищут взрывчатку

Международный аэропорт " Львов" Фото из открытых источников

На территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка

Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, пассажиров и работников эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

21 июля около 9:25, в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности аэропорта "Львов" о том, что на территории аэропорта обнаружено подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

Сообщается, что сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области и патрульные полицейские.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области школьник сообщил о минировании школы, представившись заключенным односельчанином, сбежавшим из тюрьмы.