Из аэропорта Львова массово эвакуируют людей: Правоохранители ищут взрывчатку
На территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка
Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, пассажиров и работников эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
21 июля около 9:25, в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности аэропорта "Львов" о том, что на территории аэропорта обнаружено подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.
Сообщается, что сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области и патрульные полицейские.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области школьник сообщил о минировании школы, представившись заключенным односельчанином, сбежавшим из тюрьмы.