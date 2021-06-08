Согласно сообщению, ключевые события будут происходить на территории Архикафедрального Собора Святого Юра УГКЦ, храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, Митрополичьей Базилики Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ и на других локациях города.

В частности, в городе 19 – 27 июня будут отмечать 20-летие визита Папы Иоанна Павла II. В городских церквях будут проходить различные тематические мероприятия. В частности, в Соборе святого Юра верующим уделят полный отпуст по благословению Папы Франциска. А 23 июня львовяне смогут приобщиться к особому молению на четках, которые когда-то принадлежали Папе Иоанну Павлу II.

Кроме этого, с 21 по 27 июня будет проходить зачитывание энциклик понтифика. А 21 июня в храме Рождества Пресвятой Богородицы выставят к почитание икону и мощи святого Папы Иоанна Павла II.

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Программа мероприятий

19 июня в 11:00 – велопробег по маршруту визита святого Иоанна Павла II во Львов. Маршрут: Ипподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семинария Святого Духа – Храм Рождества Пресвятой Богородицы – место гибели отца Андрея Ищака;

в 11:00 – велопробег по маршруту визита святого Иоанна Павла II во Львов. Маршрут: Ипподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семинария Святого Духа – Храм Рождества Пресвятой Богородицы – место гибели отца Андрея Ищака; 20 июня в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном соборе Святого Юра с участием капеллы "Трембита";

в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном соборе Святого Юра с участием капеллы "Трембита"; 21 июня в 08:00 – выставление для почитания Иконы и мощей святого Иоанна Павла II в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 08:00 – выставление для почитания Иконы и мощей святого Иоанна Павла II в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 21 июня в 11:00 – открытие фотовыставки "Папа и Сихов" в честь Иоанна Павла II на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 11:00 – открытие фотовыставки "Папа и Сихов" в честь Иоанна Павла II на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 21 – 27 июня на Святой Литургии в 18:00 в Архикафедральном соборе Святого Юра будет происходить зачитывание энциклик святого Иоанна Павла II;

на Святой Литургии в 18:00 в Архикафедральном соборе Святого Юра будет происходить зачитывание энциклик святого Иоанна Павла II; 22 июня в 14:00 – лекторий на тему "Святой Иоанн Павел II и его служение" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Святой Иоанн Павел II и его служение" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 22 июня в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №1;

в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №1; 22 июня – показ фильма "Кароль. Человек, ставший Папой Римским" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

– показ фильма "Кароль. Человек, ставший Папой Римским" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 23 июня – моление на четках святого Иоанна Павла II в Архикафедральном соборе Святого Юра, которое возглавит отец Павел Дроздяк;

– моление на четках святого Иоанна Павла II в Архикафедральном соборе Святого Юра, которое возглавит отец Павел Дроздяк; 23 июня в 14:00 – лекторий на тему "Значение визита Папы Римского в Украину" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Значение визита Папы Римского в Украину" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 23 июня в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №2;

18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №2; 23 июня – показ фильма "Папа, который остался человеком" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

– показ фильма "Папа, который остался человеком" на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 июня в 09:30 – проведение торжественной академии к 20-летию визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину в большом сессионном зале Львовского городского совета;

в 09:30 – проведение торжественной академии к 20-летию визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину в большом сессионном зале Львовского городского совета; 24 июня в 15:30 – торжественное наименование проспекта Святого Иоанна Павла II;

в 15:30 – торжественное наименование проспекта Святого Иоанна Павла II; 24 июня в 14:00 – лекторий на тему "Блажен Григорий Лакота и другие Новомученики УГКЦ" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему "Блажен Григорий Лакота и другие Новомученики УГКЦ" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 июня в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №3;

в 18:00 – реколекции в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, наука №3; 24 июня в 19:00 – молебен перед мощами Блаженного Григория Лакота в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

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24 июня в 19:30 – флешмоб "Папа – Львов – Сихов – Молодежь" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 19:30 – флешмоб "Папа – Львов – Сихов – Молодежь" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 24 – 28 июня – деятельность "мобильного музея" с личными вещами святого Иоанна Павла II (Маршрут по местам, где был святой Иоанн Павел II);

– деятельность "мобильного музея" с личными вещами святого Иоанна Павла II (Маршрут по местам, где был святой Иоанн Павел II); 24 июня в 21:00 – спектакль Львовского академического духовного театра "Воскресение" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 21:00 – спектакль Львовского академического духовного театра "Воскресение" на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 14:00 – лекторий на тему: "Свидетельство организаторов событий визита Папы Римского" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 14:00 – лекторий на тему: "Свидетельство организаторов событий визита Папы Римского" в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 18:00 – молодежные бдения в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 18:00 – молодежные бдения в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 25 июня в 19:00 – Крестный ход в парке святого Иоанна Павла II;

в 19:00 – Крестный ход в парке святого Иоанна Павла II; 25 июня – высадка редких деревьев на местах, где был святой Папа Римский Иоанн Павел II;

– высадка редких деревьев на местах, где был святой Папа Римский Иоанн Павел II; 25 июня в 19:30 – праздничный концерт в Митрополичьей базилике Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ;

в 19:30 – праздничный концерт в Митрополичьей базилике Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ; 26 июня в 10:00 – театральное представление "Папа во Львове" (Театр "Эммануил") на площади у храма святого Иоанна Павла II РКЦ;

в 10:00 – театральное представление "Папа во Львове" (Театр "Эммануил") на площади у храма святого Иоанна Павла II РКЦ; 26 июня в 11:00 – праздничная Месса в храме святого Иоанна Павла II РКЦ и освящение памятника святому Иоанну Павлу II;

в 11:00 – праздничная Месса в храме святого Иоанна Павла II РКЦ и освящение памятника святому Иоанну Павлу II; 26 июня в 19:00 – архиерейская Вечерня в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, возглавит Митрополит Львовский Игорь;

в 19:00 – архиерейская Вечерня в храме Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, возглавит Митрополит Львовский Игорь; 26 июня в 20:00 – встреча молодежи с Митрополитом Львовским Игорем и четки вокруг храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ с записями молитвы святого Иоанна Павла II;

в 20:00 – встреча молодежи с Митрополитом Львовским Игорем и четки вокруг храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ с записями молитвы святого Иоанна Павла II; 27 июня в 09:00 – молодежная программа на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ;

в 09:00 – молодежная программа на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ; 27 июня в 11:00 – праздничная Архиерейская Литургия на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, богослужение возглавит Блаженнейший Святослав;

в 11:00 – праздничная Архиерейская Литургия на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, богослужение возглавит Блаженнейший Святослав; 27 июня в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном Соборе святого Юра с участием капеллы "Трембита";

в 19:00 – духовно-художественный вечер в Архикафедральном Соборе святого Юра с участием капеллы "Трембита"; 27 июня в 20:00 – праздничный вечер духовной музыки (псалмы в папской рощи) в исполнении симфонического оркестра "Виртуозы Львова" в парке святого Иоанна Павла II.

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Справка:

Иоанн Павел II (родился 18 мая 1920 года, Вадовицы, Польша — умер 2 апреля 2005 года, Ватикан) — 264-й Папа Римский.

Он находился во главе католической церкви в течение двадцати шести с половиной лет, что является вторым по продолжительности понтификатом после Папы Пия IX, занимавшего эту должность 32 года. Иоанн Павел II — первый в истории Папа-славянин, а также первый Папа - неитальянец со времен голландца Адриана VI, служившего с 1522 по 1523 годы.

Святой Папа Иоанн Павел II приезжал в Украину в 2001 году. Он гостил во Львове и Киеве в течение 23 – 27 июня. Во время пребывания Папы Римского во Львове в различных мероприятиях приняли участие более 2 миллионов верующих. Понтифик отслужил здесь четыре службы. Во время визита он произнес 11 проповедей и речей на украинском языке.