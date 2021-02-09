Во Львове вспыхнул трамвай с пассажирами, люди принялись тушить его снегом

Сгоревший трамвай во Львове Фото из открытых источников

Никто не пострадал

Накануне, 8 февраля, в центре Львова загорелся один из вагонов трамвая с пассажирами. Об этом сообщает один из местных жителей.

Отмечается, что люди и водитель успели выйти из салона, поэтому никто не пострадал. На место происшествия сразу вызвали спасателей.

В то же время люди решили не дожидаться их и попытались потушить огонь снегом, однако у них ничего не получилось.

Прибыв на место пожара спасатели быстро с ним справились.

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