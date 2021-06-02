Во Львове врач требовала у участника боевых действий 8 тыс. долларов

Теперь женщине грозит от пяти до десяти лет заключения

Врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета поймали на вымогательстве 8 тыс. долларов взятки от участника боевых действий за содействие в оформлении инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, врач требовала от участника боевых действий неправомерную выгоду за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тыс. гривен.

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Известно, что накануне правоохранители задержали злоумышленницу во время получения ею взятки. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрание ей меры пресечения.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в столице задержали на получении взятки размером 160 тыс. долларов заместителя главы Черниговской облгосадминистрации и его сообщника.