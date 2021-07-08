Во Львове впервые в Украине робот Da Vinci провел гинекологическую операцию

Робот-хирург Da Vinci Фото из открытых источников

Операция прошла успешно

Впервые в Западной Украине специалисты выполнили гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci. Об этом сообщается на страница клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

Пациентка - 19-летняя девушка, которая в течение 2 лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, у девушки диагностировали бесплодие.

После тщательного обследования специалисты обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Это опухолевое, доброкачественное образование, которое чаще всего подлежит только хирургическому лечению. Обычно такая киста образуется еще с рождения.

Учитывая возраст и заболевания пациентки медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботической системы Da Vinci. Использование микроинструментов и 3D изображения высокой четкости позволили специалистам удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов!

Операция прошла успешно и девушка на второй день после вмешательства выписалась из больницы.

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Ранее сообщалось, что робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи: без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.