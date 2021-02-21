Во Львове вор закопал себя в снегу, чтобы скрыться от полицейских

Мужчина скрывался в снегу под деревом в парке

Во Львове задержали предполагаемых похитителей вещей из автомобилей, один из которых закопал себя в снегу. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Фейсбук.

Отмечается, что правоохранители получили вызов о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda. Когда полицейские отправились на место происшествия, злоумышленники увидели служебную машину и начали убегать. Тогда одного мужчину задержали практически сразу. Однако другого – через 10 минут, ведь он закопал себя в снег в парке под деревом.

Как рассказали в полиции, во время поверхностной проверки у последнего обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

При этом злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть, цена которой примерно составляет 40-50 тысяч гривен. Кроме того, мужчины причастны еще к нескольким похожим эпизодам.

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Напомним, недавно в Киеве задержали трех студентов, которые в общежитии ограбили товарища, угрожая ему пистолетом и ножом. Злоумышленники забрали у студента наручные часы, наушники, а также банковскую карточку.