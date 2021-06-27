Во Львове во время полумарафона умер бегун

Смерть участника полумарафона во Львове Facebook-страница Андрея Садового

Соревнования сначала приостановили, а затем изменили маршрут

В воскресенье, 27 июня, умер 23-летний участник Львовского полумарафона (21 км), ему стало плохо за 200 м до финиша. Об этом сообщил в Facebook городской голова Андрей Садовый.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть", - отметил мэр Львова.

По информации Zaxid.net, парню стало плохо в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко. На маршруте марафона дежурили медики, они проводили реанимацию, но это не дало результата.

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Предварительно известно, что погибший бегун не был любителем, а уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах. В сегодняшнем забеге он показывал очень хороший результат и, вероятно, пытался установить рекорд.

Как отмечается, из-за инцидента организаторы марафона объявили о приостановке соревнований, но позже их восстановили по измененному маршруту.

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Напомним, недавно в китайской провинции Ганьсу из-за экстремальных погодных условий погиб 21 участник стокилометрового горного марафона.