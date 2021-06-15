"Боевой собрат ушел из жизни. С грустью сообщаем, что 14 июня около 8:45 после длительной борьбы за жизнь в военном госпитале умер наш собрат – старший лейтенант Юрий черный. Почти 2 месяца Юрий боролся за жизнь, военные врачи прилагали все возможные усилия", – сообщили в части.

По информации издания ZAXID.NET, военного 16 апреля на улице Липинского на большой скорости сбил внедорожник Toyota Highlander. В момент ДТП Юрий черный переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем Toyota находился 38-летний житель Львовского района. Пострадавшего госпитализировали с политравмой. Врачи 2 месяца боролись за жизнь военного, однако, несмотря на все усилия, он умер.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что военнослужащая 128 отдельной горно-штурмовой бригады из Закарпатья погибла 9 июня при исполнении служебных обязанностей.