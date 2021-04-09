Во Львове с 12 апреля начнут вакцинировать педагогов и коммунальщиков, - Садовый

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Вакцинация не будет принудительной

С понедельника, 12 апреля, во Львове начнут вакцинировать от коронавируса COVID-19 работников образовательной сферы и коммунальных предприятий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Андрей Садовый.

"Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий", - написал мэр Львова.

Он также уточнил, что сейчас в городе работает 19 бригад по вакцинации, а на следующей неделе дополнительно будут привлечены еще пять.

По словам Садового, вакцинация не является принудительной, однако он надеется на "сознание и ответственность перед обществом".

"Нам очень важно, чтобы люди, от которых зависит каждый день жизни города, были здоровыми и чувствовали себя в безопасности. Думаю, это однозначно ускорит выход города из усиленного карантина", - добавил городской голова.

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Напомним, накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение во Львове продлить усиленный карантин до 19 апреля.