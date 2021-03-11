Во Львове решили пока не закрывать школы на карантин

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В то же время директора школ могут вводить дистанционное обучение учитывая ситуацию в заведении

Власти Львова решили продолжить работу школ в обычном режиме по крайней мере до вторника, 16 марта. Соответствующее решение было принято на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Мы ежедневно проводим мониторинг ситуации по заболеваемости COVID-19 среди учеников и педагогических работников наших учреждений образования и по количеству учеников, посещающих школу. На сегодня процент посещаемости учащимися школ составляет 80%. Относительно количества отсутствующих с положительным ПЦР-тестом, то на сегодня такой есть у 144 педагогических работников и 127 школьников. Можно сказать, что ежедневно происходит незначительный рост количества заболевших – в пределах 12-17 человек", – рассказала руководитель управления образования города Зоряна Довганик.

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По ее словам, учреждения дошкольного образования также продолжают работать в привычном режиме. В то же время руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение с учетом ситуации в конкретной школе.

"На сегодня мы имеем три школы, которые приостановили образовательный процесс до конца этой недели в связи с заболеваемостью гриппом или ОРВИ, еще одна – до 19 марта", – отметила Довганик и добавила, что следующее заседание штаба состоится в понедельник.

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Напомним, ранее городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что введение локдауна в городе из-за осложнения эпидемиологической ситуации вполне возможно.