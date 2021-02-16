Во Львове разоблачили торговцев, которые в интернете реализовывали запрещенные стероиды

Во время обысков изъяли лекарства стоимостью 1,5 млн гривен

Правоохранители поймали группу злоумышленников, которые через интернет продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, незаконный бизнес организовали двое жителей Львова в возрасте 32-х и 34-х лет. Они создали и руководили работой двух веб-сайтов, где предлагали купить сильнодействующие лекарственные средства, содержащие запрещенные в Украине вещества "метандиенон" и "нандролон".

Известно, что злоумышленники отправляли товар покупателям по почте, а деньги получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Сейчас правоохранители пытаются установить каналы поставки сильнодействующих средств к фигурантам.

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Как отмечается, в домах львовян провели обыски, во время которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и сильнодействующие лекарственные средства стоимостью 1,5 миллиона гривен. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в столице задержали водителя, который пытался подкупить полицейских за 8 тыс. грн от осмотра автомобиля, где были наркотические вещества стоимостью 20 млн гривен.