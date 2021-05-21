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Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривен

Фото из открытых источников

В городе сохраняют льготный проезд для всех категорий

На заседании 21 мая исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета

Согласно сообщению, в городе сохраняют льготный проезд в полном объеме для всех категорий льготников. Теперь стоимость одной поездки в автобусе составит 10 гривен.

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Стоимость проезда в электротранспорте будет зависеть от того, где пассажиры покупают билет:

  • 10 грн - при условии приобретения билета у водителя;
  • 9 грн - при условии приобретения билета в точках продажи (киосках);
  • 8,5 грн - для тех, кто оплачивает за проезд онлайн (QR-коды Приват 24, SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay).

Что касается проезда студентов, то стоимость разового билета у водителя в городском электрическом составляет 5 гривен. Известно, что останется без изменений стоимость месячных проездных в электротранспорте - 150 грн , а для льготных категорий 80 гривен. 

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Напомним, недавно во Львове несколько десятков человек вышли на митинг против вакцинации от коронавируса COVID-19

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