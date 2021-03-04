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Во Львове полицейский выстрелил себе в голову

В полиции утверждают, что трагический случай произошел из-за семейных обстоятельств

На территории управления патрульной полиции Львовской области от огнестрельного ранения скончался полицейский, сообщает Zaxid.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, полицейский, который утром заступал на смену, получил оружие, зашел в биотуалет на территории управления патрульной полиции Львовской области на ул. Перфецкого, и выстрелил себе в голову.

Известно, что мужчина был родом с Волыни, служил в патрульной полиции Львовской области более трех лет.

Позже начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подтвердил изданию смерть патрульного. По его словам, трагический случай произошел из-за семейных обстоятельств.

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Напомним, ранее сообщалось о подобном трагическом случае на территории Запорожской атомной электростанции. Там застрелилась женщина-военнослужащий.

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