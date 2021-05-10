Во Львове погиб двухлетний ребенок, выпавший из окна

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Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента

Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа, в результате чего, ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, сегодня, 10 мая, около 08:30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко в Львове выпал 2-летний ребенок.

На месте работают сотрудники отдела полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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Ранее сообщалось, что в столице 13-летняя школьница выпала с 14-го этажа многоэтажки. Она погибла на месте.