Во Львове открыли запись на прививки в центрах вакцинации населения

Вакцинация населения проводится препаратом Coronavac

Жители Львова отныне могут записаться на прививки в центрах вакцинации , поскольку они присоединились к системе Helsi. Об этом сообщает Telegram-канал Helsi.МЕ .

"Теперь все львовяне могут записаться на прививки в удобное время и не стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Для записи на прививку от коронавируса необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me и выбрать центр вакцинации, дату и время. Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и ИНН.

К слову, во Львове работают четыре центра вакцинации, а именно:

стадион "Арена Львів", ул. Стрыйская, 199;

Центр Довженко, ул. Красной Калины, 81;

ТЦ "Форум", ул. Под Дубом, 7Б;

IQmed Clinic, ул. Липовая Аллея, 15.

Вакцинация населения проводится препаратом Coronavac.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться против коронавирус теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.