Во Львове откроют новый центр прививки от COVID-19: Где и как он будет работать

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Там ежедневно будут работать две вакцинальные бригады

Во львовском Дворце железнодорожников откроют новый центр прививок от COVID-19, где ежедневно будут работать две вакцинальные бригады. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Как отмечается, часы работы центра планируют скорректировать так, чтобы жителям было комфортно прийти на вакцинацию, то есть, чтобы центр работал с 15:00 до 19:00 часов.

"Приоритетной категорией будут работники Львовской железной дороги, но вакцинироваться смогут все желающие", - уточнила пресс-служба.

Известно, что сначала в центре граждан будут вакцинировать препаратами "AstraZeneca" и "Pfizer", однако в будущем также будут предлагать и "CoronaVac".

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Напомним, что 30 августа, в Украине было проведено более 150 тысяч прививок против COVID-19. Из них вакцинировано первой дозой – 50 690 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 792 99 лиц.

Вакцинацию осуществляли силами 982 мобильных бригад по иммунизации, 2 899 пунктов прививок и 330 центров вакцинации.