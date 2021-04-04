Во Львове от COVID-19 умерла известная художница Виктория Ковальчук

С 1 апреля женщина находилась в реанимации

"Сегодня во Львове от беспощадного "ковида" упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук – невероятно талантливая, светлая, чуткая... не равнодушный человек, красивая и очень добрая женщина... Трудно поверить и принять... Львов обеднел на еще один щедрый, неповторимый талант. Очень жаль и больно", – отметила она.

Сама Виктория Ковальчук 26 марта написала, что COVID-19 накрыл всю семью - маму, ее саму и ее сына. Сын Виктории на ее странице в Facebook написал, что она с четверга, 1 апреля, находилась в реанимации.

Справка:

Виктория Ковальчук – украинская художница-график. Работала в направлениях: книжная графика, станковая графика, плакат, дизайн, сценический костюм и тому подобное. Родилась в Ковеле, жила и работала во Львове. Оформила около 200 книг разных жанров, среди них более 30 книг для детей.

Разработала оригинальное оформление украинского Букваря, который получил Диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе "Мистецтво книги" (2000) и был назван лучшей книгой года.

Ковальчук член Национального союза художников Украины, лауреат Государственной премии им. Леси Украинки и Литературной премии им. Елены Пчилки, дипломант республиканских и всесоюзных конкурсов "Искусство книги", международных художественных выставок.

Кроме того, она – автор книг "Про фею Дорофею" (Маленькие рассказы для маленьких детей), "Путешествие по Ночным постояльцем" (Бучач глазами Шмуэля Агнона), "Гусеница Мотя, война и любовь – Правдивая сказка", "Сказка о вороне, которая хотела остаться черной".

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Напомним, ранее, COVID-19 унес жизни украинского художника Ореста Криворучко. Он вместе с женой находился несколько недель в реанимации под аппаратом ИВЛ из-за коронавирусной болезни.