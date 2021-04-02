Во Львове обнаружили склад фальсифицированных сигарет на 18 млн гривен

Во время обысков правоохранители также обнаружили деньги эквивалентом 3 млн гривен

Во Львове разоблачили склад с незаконно изготовленными табачными изделиями, ориентировочная стоимость которых составляет 18 млн гривен. Об этом сообщает в Facebook Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, во время санкционированных обысков помещений и транспортных средств на территории Львова обнаружено и изъято около 350 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий иностранного и отечественного маркировки известных торговых марок с поддельным акцизом или без него.

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Также были обнаружены черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности злоумышленников, и денежные средства, вероятно полученные в результате противоправной деятельности в эквиваленте около трех миллионов гривен.

Как отмечается, ориентировочная стоимость обнаруженной продукции подакцизной группы составляет 18 млн гривен. Сейчас идет расследование.

Напомним, ранее Хмельницкие правоохранители разоблачили и изъяли в области партию контрафактной табачной продукции более 3,5 млн гривен.