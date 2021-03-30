Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю студентку

Фото из открытых источников

На теле девушки обнаружили следы насильственной смерти

В одной из квартир Львова нашли убитой 19-летнюю студентку Дарью Косенок, которая пропала в понедельник, 29 марта. Об этом сообщает Zaxid.net.

Согласно сообщению, тело студентки Львовского национального университета имени Ивана Франко обнаружили в квартире на ул. Лычаковской.

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Известно, что девушка приехала на учебу из Днепропетровской области. В понедельник, 29 марта, Дарья вышла из общежития №3 Львовского национального университета им. И. Франка, на ул. Медовой Пещеры, 39, и не вернулась.

Как отмечается, на теле девушки обнаружили следы насильственной смерти. Сейчас полиция проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства убийства.

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